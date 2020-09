È morta Juliette Gréco

PARIGI - Juliette Gréco, star indiscussa della musica francese, è morta all'età di 93 anni.

Lo ha annunciato la famiglia all'agenzia stampa France Presse. «Si è spenta circondata dai suoi nella sua tanto amata dimora di Ramatuelle. La sua vita è stata fuori dal comune».

Nata a Montpellier il 7 febbraio del 1927, Gréco è un monumento della canzone transalpina e uno dei suoi simboli nel mondo. Tra i brani da lei portati al successo troviamo "La Javanaise", "Si tu t'imagines", "Déshabillez-moi" e così via.

Non solo musica per la Musa di Saint-Germain des Prés, come veniva chiamata: sono celebri anche le sue interpretazioni come attrice, come quella in "Belfagor ovvero Il fantasma del Louvre". La sua è stata una carriera lunghissima, durata quasi 70 anni.