Emmy Awards 2020 in versione Covid: successo per "Schitt's Creek", "Succession" e "Watchmen"

LOS ANGELES - È stata un'edizione insolita quella andata in scena nella notte. La 72esima edizione degli Emmy Awards si è infatti svolta per la prima volta in versione virtuale a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus.

Il presentatore della serata Jimmy Kimmel, per l'occasione, ha ribattezzato questa particolare edizione "PandEmmy".

Watchmen, della Hbo, è la prima mini serie tratta da un fumetto a vincere un Emmy. Anzi, le statuette portate a casa sono ben undici.

Ad aggiudicarsi i maggiori premi nella categoria Comedy è stata la serie canadese Schitt's Creek, distribuita su Netflix negli Stati Uniti. Ben sette i riconoscimenti. La serie ha visto premiati tutti e quattro i protagonisti e non protagonisti.

È stata Zendaya, con Euphoria, a portarsi a casa la statuetta per la miglior attrice in una serie drammatica. Il premio come migliore attore per la stessa categoria è andato invece a Jeremy Strong per Succession.

Alla fine della serata la Hbo ha battuto Netflix, con 30 premi vinti contro 21.

Elenco dei premi:

Miglior serie drammatica: Succession

Miglior serie comica: Schitt's Creek

Miglior miniserie: Watchmen

Miglior attrice in una serie drammatica: Zendaya (Euphoria)

Miglior attore in una serie drammatica: Jeremy Strong (Succession)

Miglior attrice in una serie comica: Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Miglior attore in una serie comica: Eugene Levy (Schitt's Creek)

Miglior attrice in una miniserie: Regina King (Watchmen)

Miglior attore in una miniserie: Mark Ruffalo (I know this much is true)

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Julia Garner (Ozark)

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Billy Crudup (The Morning Show)

Miglior attrice non protagonista in una serie comica: Annie Murphy (Schitt's Creek)

Miglio attore non protagonista in una serie comica: Daniel Levy (Schitt's Creek)

Miglior attrice non protagonista in una miniserie: Uzo Aduba (Mrs. America)

Miglior attore non protagonista in una miniserie: Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

Miglior regia per una serie drama: Andrij Parekh (Succession)

Miglior regia per una serie comedy: Andrew Cividino e Daniel Levy (Schitt's Creek)

Miglior regia per una miniserie o film-tv: Maria Schrader (Unorthodox)

Miglior sceneggiatura per una serie drama: Jesse Armstrong (Succession)

Miglior sceneggiatura per una serie comedy: Daniel Levy (Schitt's Creek)

Miglior sceneggiatura per una miniserie o film-tv: Damon Lindelof e Cord Jefferson (Watchmen)

Miglior talk show: Last Week Tonight With John Oliver (Hbo)

