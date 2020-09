Matrimonio «irrimediabilmente compromesso»: Cardi B divorzia

NEW YORK - Divorzio illustre nel mondo della musica Hip Hop. La rapper Cardi B ha presentato al tribunale della contea di Fulton, in Georgia, i documenti per la separazione dal marito Kiari Kendrell Cephus, meglio conosciuto come Offset, rapper del gruppo Migos.

I due si erano sposati con una cerimonia segreta nel 2017 e dal loro matrimonio è nata una bimba, Kulture. Cardi e Offset, ha dichiarato la star 27enne, vivono ormai, pacificamente, da separati in casa. L'udienza è prevista per il 4 novembre.

Il loro matrimonio, ha sottolineato la rapper, è «irrimediabilmente compromesso» e non ci sono più margini per alcuna riconciliazione. In passato si erano già presi una pausa. Nelle carte, Cardi ha chiesto la custodia della propria figlia e che il futuro ex marito contribuisca alle spese per il suo sostentamento.

La notizia del divorzio arriva in un momento particolarmente brillante della carriera della rapper, che da settimane domina le classifiche con il suo singolo "WAP".