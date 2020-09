“Captain Potato” da videogame si è trasformato in un fumetto

LUGANO - Dalla penna al videogioco e poi... di nuovo alla penna. Così i super-animali del videogame nostrano di Graasoft “The Adventures of Captain Potato” diventano un fumetto edito da Fontana Edizioni.

«L'idea ci è venuta spontaneamente», racconta l'illustratore e fumettista Johnny Pagani, «ai bambini lo stile del gioco piaceva tantissimo, ma non tutti a casa avevano un computer per giocarci e quindi...».

Qual è stata la sfida più grande per questo progetto?

Riguardo alla realizzazione del fumetto quasi nessuna. Ho sempre voluto disegnare un cartone animato sia come fumetto che come animazione e con questo progetto posso fare entrambi!

Di che parla (in breve) la storia?

La storia parla di un regno fantastico dove animali e umani vivono in armonia. All'improvviso il regno animale viene attaccato di sorpresa da quelli che credevano i loro alleati. Nel mezzo della battaglia il piccolo criceto Potato cerca disperatamente di salvare i suoi amici e grazie al suo coraggio riceve il sacro potere della foresta. Da quel punto, insieme al suo migliore amico Orso, inizierà un lungo viaggio di avventura. La storia è stata ideata dal capo progetto Alessandro Padros, come artista ho preso la sceneggiatura e dato vita al mondo da lui immaginato, è stato un lavoro molto interessante!

Qualche novità sul vostro videogame? Come sta procedendo?

Oltre alla storia principale, che è in continuo aggiornamento, abbiamo aggiunto una serie di sfide platform a scorrimento chiamata “Tree of Magic” e una sezione “Adventures” dove si possono trovare livelli singoli da completare ambientati in diverse parti del regno in stile “Crash Bandicoot”.

Graasoft/Fontana