Gisele Bündchen, via dall’ansia: «La vita è il regalo più grande»

NEW YORK - La top model, che ha sofferto d’ansia nei suoi 20 anni ha di recente postato una foto su Instagram in cui si mostra senza trucco e senza filtri con il cane di famiglia Lua, confessando il peso di un fardello chiamato ansia: «In questi momenti la famiglia, gli amici e gli specialisti possono aiutare, come anche gli esercizi di meditazione e respirazione».

La sua carriera è iniziata a 17 anni, il dover essere sempre perfetta le ha spesso causato attacchi di panico e ansia. Grazie a una dieta sana, e rinunciando a cattive abitudini è riuscita a ridurre i suoi disturbi.

«Nella vita ho capito che nulla è definitivo, a volte basta un piccolo sollecito per farci ricordare che i sentimenti negativi possono andarsene, facendo emergere un filo di speranza». Gisele in questo post spiega come l’ansia possa consumarti per intero e di come sia importante cercare aiuto.

La modella conclude il suo post dicendo: «La vita è il nostro regalo più grande e ogni giorni merita di essere vissuto».