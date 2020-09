Negli Usa è la fine di un'era: si ferma il reality delle Kardashian

LOS ANGELES - È probabilmente il programma televisivo che più ha influito sulla cultura popolare americana degli anni 2000 e, dall'anno prossimo, sarà solo un ricordo. Chiuderà, infatti, i battenti "Keeping up with the Kardashians" la serie reality che ha seguito le vite della famiglia Jenner-Kardashian per quasi 15 anni suddivisi in 20 stagioni.

«Siamo infinitamente grati a tutti voi che ci avete seguiti in questi anni nella buona e nella cattiva sorte, la gioia e le lacrime, le storie d'amore e i bambini», ha comunicato via Instagram Kim Kardashian, «porteremo per sempre con noi i ricordi di tutti quelli che abbiamo incontrato lungo questi anni».

Lanciato nel 2007 sul canale E!, la serie ha rapidamente conquistato gli States influenzandone in maniera importante estetica, stile e comunicazione.

Sono i proprio i Kardashian (soprattutto Kim, Kylie e Kendall) ad aver contribuito all'esplosione del fenomeno Instagram, dettandone i canoni di bellezza, le modalità di comunicazione, e generando immensi profitti lanciando marchi e prodotti fra il fashion e il make-up.

Keystone