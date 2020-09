Una cerimonia "wakandiana" per Chadwick Boseman

MALIBÙ - Amici e parenti di Chadwick Boseman, l'attore scomparso lo scorso 28 agosto a causa di un cancro con cui lottava da diversi anni, si sono incontrati ieri a Malibù, in California, per una cerimonia privata in suo ricordo.

Per l'occasione, come svelato da alcune fotografie pubblicate dal tabloid "The Sun", erano presenti numerosi componenti del cast di Black Panther, il blockbuster della Marvel che consacrato il suo talento facendolo conoscere in tutto il mondo.

Tra i nomi più noti che hanno fatto visita alla moglie dell'attore, Taylor Simone Ledward, c'erano Micheal B. Jordan (antagonista principale della pellicola Marvel, in cui ha vestito i panni di Killmonger), Lupita Nyong'o e Winston Duke.

Parenti e avversari nel film, Boseman e Jordan erano grandi amici nella vita reale. «Una delle ultime volte che abbiamo parlato - ha scritto l'attore su Instagram - mi hai detto che eravamo legati per sempre. E ora quelle parole valgono ancora di più. Vorrei che avessimo avuto più tempo».

keystone-sda.ch / STF (Brynn Anderson)