Batman ha il virus e l'industria del cinema ha un problema

LONDRA - La notizia che Robert Pattinson è risultato positivo al coronavirus, arrivata solo un paio di giorno dopo la ripresa della lavorazione di “The Batman”, ha messo l'intera industria cinematografica in una posizione scomoda.

Non solo perché, rispettando i protocolli delle autorità sanitarie britanniche, la star e le persone che sono state vicine a lui per più di 15 minuti sono state messe in quarantena per due settimane. È, si legge su Variety, l'incertezza di non sapere se il contagio è circoscritto oppure può allargarsi a macchia d'olio. Un produttore esecutivo ha dichiarato: «È probabilmente il peggior scenario che si potrebbe avere».

Inoltre è un duro colpo per il settore, che cerca di rilanciarsi dopo i mesi forzati d'inattività durante il lockdown. L'industria del cinema è chiamata a dimostrare di poter riprendere il lavoro senza mettere a rischio la salute di attori, registi, cast e delle varie maestranze.