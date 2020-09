SANREMO - Intervenendo al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani, in provincia di Cuneo, Amadeus ha dichiarato che il Festival di Sanremo 2021 non si farà se, nel periodo previsto per la kermesse (2-6 marzo), la pandemia di coronavirus sarà ancora una grave minaccia.

«Non c’è nessun piano B per Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla. Senza il pubblico Sanremo non si può fare, è impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziati, è impensabile mettere gli elementi dell’orchestra ogni due metri». È la stessa conformazione della sede storica a impedirlo: «L’Ariston è un tempio meraviglioso, ma gli spazi sono ridotti. E poi come fai a dire a Fiorello di non sputarmi l’acqua sul collo» scherza il conduttore e direttore artistico.

I lavori per la prossima edizione procedono però regolarmente. Amadeus annuncia l'appuntamento del 17 dicembre: «Svelerò su Rai1 tutto il cast del Festival, non solo i giovani, ma anche tutti i big».