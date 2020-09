Film locarnese vince negli Usa

NEW YORK - Il cortometraggio di Christian Mancini (Cugnasco-Gerra, 1989) e Giacomo Tanzarella (1988, Locarno), interamente girato a Locarno durante il recente lockdown, ha vinto come migliore cortometraggio della quarantena (Best quarantine short) ai Redwood Shorts and Scripts Awards.

Un importante riconoscimento che si aggiunge a quelli delle scorse settimane, con le selezioni ufficiali agli Independent Shorts Awards (Los Angeles), ai Madrid Film Awards (Madrid), agli European Cinematography Awards (Amsterdam), all’Indie Short International Film Festival (Los Angeles) e al Wallakia International Film Festival (Bucharest).

I Redwood Shorts and Scripts Awards si sono tenuti online per la prima volta di recente. Si tratta di un festival giovane che raccoglie iscrizioni da tutto il mondo, con centinaia di partecipanti.