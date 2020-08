Un nuovo cane per Tiziano Ferro

LOS ANGELES - Non si è ancora placato il dolore per la morte del suo amato cane Beau, ma Tiziano Ferro ha deciso di aiutare un altro animale in difficoltà.

«La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo» ha scritto il cantante italiano su Instagram. Il video postato sul social network lo vede alle prese con quello che è diventato il suo nuovo animale da compagnia. «Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te...me lo ha detto Beau».