Negata per l'11esima volta la libertà vigilata all'assassino di John Lennon

NEW YORK - Per l'11esima volta Mark David Chapman si è visto respingere la richiesta di libertà vigilata.

L'oggi 65enne è stato condannato nel 1981 per l'omicidio di John Lennon, commesso l'8 dicembre dell'anno precedente all'esterno della residenza newyorkese dell'ex Beatle, il Dakota Building di Manhattan.

Chapman resta detenuto in isolamento - misura che lo protegge da possibili violenze degli altri carcerati - in un penitenziario vicino a Buffalo, nello Stato di New York. Dal 2000 ha potuto fare richiesta per la libertà vigilata ma le sue domande sono state invariabilmente respinte. Yoko Ono, la vedova di Lennon, si è sempre detta contraria alla scarcerazione di Chapman. A suo dire la sua vita e quella dei figli Julian e Sean sarebbe in pericolo se l'uomo tornasse in libertà. Allo stesso tempo anche l'incolumità di Chapman sarebbe a rischio, nel caso i fan del musicista volessero vendicarsi del suo assassino.