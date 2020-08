Tampone per i Ferragnez

CAGLIARI - Fedez e Chiara Ferragni si sono sottoposti al tampone per il coronavirus.

La coppia si trova in vacanza in Sardegna, insieme al figlio Leone e a tutto il loro entourage. L'isola sta vivendo un boom di contagi in questi giorni, pertanto la decisione è giunta naturale, ha spiegato il rapper in una delle sue Stories su Instagram. «C'è sicuramente un'aria un po' pesante» ha risposto a un follower che gli chiedeva come fosse la situazione in Sardegna. «Personalmente questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati, ho rifiutato diverse serate in cui mi hanno proposto di cantare per un mio personale scrupolo».

Quindi ecco spiegata la precauzione del tampone «vista la situazione esplosa in questi giorni». Tutti si sono sottoposti, «ospiti e Leo compresi». Fedez quindi rassicura tutti: «Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi».