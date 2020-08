Nuovo pargolo in arrivo per Chrissy Teigen e John Legend

LOS ANGELES - Una lieta novella davvero piovuta dal cielo, quella capitata in grembo a John Legend e alla moglie Chrissy Teigen. La coppia infatti, sarebbe in dolce attesa per la terza volta. Una novità, questa, che ha lasciato entrambi molto sorpresi: i due figli precedenti, Miles e Luna, erano infatti stati concepiti grazie alla fecondazione in vitro.

«È stata davvero una sorpresa, una piccola sorpresa della quarantena», ha raccontato Legend ospite del Today Show, «ma siamo davvero grati che sia successo, e anche estasiati da tutti gli auguri che sono arrivati da tutto il mondo».

A essere particolarmente scioccata della cosa è la futura mamma che di recente si era sottoposta a un intervento di riduzione del seno: «Avevo fatto il test di routine prima dell'operazione ma era risultato negativo, la buona notizia è arrivata dopo», ha confermato lei a People, «da lì in poi abbiamo seguito la cosa con estrema apprensione, giorno dopo giorno. In ogni caso io non posso rimanere incinta normalmente, quindi le possibilità che fosse vero erano davvero poco ma come si dice da queste parti: "Quando smetti di provarci, poi la vita ti sorprende"».