L'isolamento da Covid-19 non ferma la musica: «Momento duro ma ho continuato a produrre»

SAGNO - 29 anni, papà, e con il pallino della musica elettronica sin da giovanissimo: «Suono nei club da quando ho 16 anni», ci confida Patrick Roulette, deejay e produttore di Sagno, che torna il 21 agosto con un nuovo singolo: “Dangerous”. Un pezzo composto nei primi mesi di questo difficile 2020: «È nata durante il Covid-19», ci spiega, «il lockdown mi ha permesso di dedicare più tempo alla musica».

È un pezzo che secondo te ti rappresenta? Se sì, come?



Direi che mi rappresenta per l'energia, mentre penso che la sua parte melodica rispecchi bene il mio carattere.

Come hai vissuto l'emergenza Covid e lo stop forzato ai live?



È stato difficile fermarsi, suono spesso e volentieri in giro e in diverse discoteche. Ora come ora sono fermo e dedico il mio tempo libero a comporre. In generale l’emergenza Covid per me è stata parecchio tosta sia dal lato emotivo che esistenziale. Mi ha portato a riflettere sul senso della vita. Ho trascorso quasi tutto il tempo con la mia famiglia, dedicandomi a lavori in casa e producendo “Dangerous”.



Mi sembra che gli artisti che fanno musica elettronica o techno siano un po' le rockstar di oggi, tu che ne pensi?

Penso che ci siano diversi fattori che possano decretare la popolarità di un artista o di un altro. Personalmente sono convinto che siamo abbastanza lontani dal concetto di “rockstar” in senso lato, anche se da fuori probabilmente può sembrare il contrario.

Qualcosa in arrivo all'orizzonte dopo questo singolo?

Sicuramente sì, ci sarà un dopo “Dangerous”. Adesso però tutta la mia attenzione è focalizzata sulla promozione, visto che l'uscita del 21 agosto è davvero imminente. Ma questo non vuol dire che stia trascurando la musica, la mia creatività è sempre in fermento e sto già lavorando a diverse tracce!

Patrick Roulette