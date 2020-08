Tutti pazzi per la collana di Michelle Obama

LOS ANGELES - Lunedì sera il suo cellulare ha cominciato a squillare all'impazzata, e Chari Cuthbert ha capito che la sua vita, almeno momentaneamente, stava per cambiare.

Il motivo? Michelle Obama durante la Convention democratica vista da milioni di persone aveva indossato una sua creazione, una collana d'oro con la scritta "Vote".

«Ero nel mio ufficio e ho cominciato a piangere» ha raccontato Cuthbert alla CNN, che dal 2012 progetta gioielli personalizzati nella sua boutique di Los Angeles. Le vendite avvenivano tramite il passaparola, i social media e qualche influencer. Finora, perché la scelta di Michelle Obama ha decisamente dato una spinta alle vendite: a dodici ore dal discorso della signora Obama, le ordinazioni erano già più di 2'000.

La designer, dopo un primo momento di euforia, ha mantenuto il sangue freddo e ha subito contattato i suoi fornitori. Dato che ogni pezzo è su misura, i tempi di produzione si aggirano sulle quattro settimane, ma Cuthbert, con l'aiuto di amici e colleghi, spera di arrivare a consegnare il prodotto in due settimane.

La scelta della collana - Michelle Obama si affida da anni alla stilista Meredith Koop, ed è stata proprio lei a scegliere il gioiello da 300 dollari. «Tutte le opzioni per l'abbigliamento che ho mostrato a Michelle erano costruite proprio attorno a quella collana».

La stilista aveva contattato a fine luglio Cuthbert dopo aver visto la sua creazione sui social network, ma la designer non sapeva se e quando Michelle Obama avrebbe indossato il gioiello. La collana era stata ideata già nel 2016 e riproposta nel 2018 in occasione delle votazioni e delle primarie, e la designer ha deciso di venderla anche quest'estate.

Una scelta, quella della collana, non casuale: «Controllo tutti i designer con cui lavoro. È importante che i capi e gli accessori che indossa Michelle siano in linea con il suo messaggio o, per lo meno, che non distraggano da esso» ha spiegato Koop sempre alla CNN.