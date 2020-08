Omicidio di Jam Master Jay: dopo 18 anni ci sono due arresti

NEW YORK - Due uomini sono stati arrestati in relazione all'omicidio di Jam Master Jay, membro della storica crew hip hop Run-D.M.C., ucciso quasi 18 anni fa fra le pareti del suo studio nel Queens e diventato - con gli omicidi tuttora irrisolti di Tupac Shakur e Christopher Wallace (in arte The Notorious B.I.G.) - uno dei "cold case" più duraturi nella storia della musica rap.

Le manette sono scattate ai polsi di Ronald Washington e Karl Jordan Jr. Entrambi - stando a quanto anticipato dal New York Times - erano da tempo inseriti nella lista dei sospetti. L'omicidio del DJ sarebbe la conseguenza di uno scambio di cocaina andato male. Se dichiarati colpevoli, rischiano un minimo di 20 anni di carcere.

Jam Master Jay, al secolo Jason Mizell, fu colpito a morte la sera del 30 ottobre del 2002, nel quartiere di Jamaica. Aveva 37 anni. Secondo le carte delle autorità, i due imputati avrebbero fatto irruzione nello studio attorno alle 19.30, minacciando - arma in pugno - un'altra persona presente e costringendola al suolo.

Dalla pistola di Jordan partì un colpo, che raggiunse Mizell alla testa, uccidendolo praticamente all'istante. «Sono entrati e lo hanno ucciso a sangue freddo», ha detto il sostituto procuratore di Brooklyn Seth D. DuCharme.