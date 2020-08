"This Is Paris": Paris Hilton rievoca in lacrime il trauma che ha segnato la sua infanzia

NEW YORK - Con un patrimonio personale stimato a 300 milioni di dollari e una vita che più glamour non si può è difficile immaginare che Paris Hilton nasconda nel proprio passato un trauma che non ha mai raccontato a nessuno. Un doloroso evento nella sua infanzia, tuttavia, è proprio quello che l'ereditiera 39enne promette di rivelare nel documentario sulla sua vita in uscita il 14 settembre prossimo per YouTube Originals: "This Is Paris" ("Questa è Paris").

«Ho la sensazione che tutti pensino di conoscermi, ma nessuno sa davvero chi sono», spiega l'imprenditrice e modella nel trailer del documentario. «Sono così abituata a recitare un personaggio che è difficile, per me, essere normale», aggiunge.

Ad averla spinta a rifugiarsi dietro la facciata che tutti conoscono sarebbe stato proprio il doloroso trauma che ha segnato la sua infanzia, che la 39enne rievoca con le lacrime agli occhi: «Ho ancora gli incubi a riguardo», assicura. «L'unica cosa che ha salvato la mia sanità mentale è stato pensare a chi volessi diventare quando ne fossi uscita - continua -. Ho creato questo marchio, questa immagine pubblica e questo personaggio e ci sono rimasta incastrata da allora».

Dal trailer poco si evince sulla natura di quanto successo nell'infanzia di Paris. «Ho solo sentito delle urla strazianti», ricorda la sorella minore Nicky Rotshild Hilton, che compare nel filmato così come la madre delle due donne, Kathy Hilton. In un frammento del video, Paris confessa sibillina ai propri familiari: «Non potevo raccontarvelo perché, ogni volta che ci provavo, mi punivano».

Sentita da People, la regista vincitrice di un "Emmy" Alexandra Dean parla di uno «straziante trauma» che ha plasmato chi è oggi Paris Hilton e promette di «svelare il passato nascosto dell'icona internazionale». Per saperne di più, insomma, non resta che attendere l'uscita di "This Is Paris" il 14 settembre prossimo su YouTube.