«Abbiamo speso 100mila dollari solo per i Covid test»

NEW YORK - Le grandi star musicali d'oltreoceano, si sa, hanno spesso alle spalle dei budget milionari quando si mettono a lavorare su un nuovo album o girano un videoclip per il nuovo singolo di turno. E tra le voci di spesa, come nel caso dell'ultima hit firmata dalle rapper Cardi B e Meghan Thee Stallion, sono da prevedere cifre a cinque zeri anche per i test contro il coronavirus.

«Abbiamo dovuto spendere 100'000 dollari solo per i tamponi. Ogni persona presente sul set ha dovuto essere sottoposta al test», ha raccontato la rapper newyorkese parlando del suo singolo "WAP" al magazine online i-D.

«Girare un video ai tempi del coronavirus è stata un'esperienza davvero strana», ha aggiunto Cardi. Lo sforzo sembra però aver pagato. In una decina di giorni il video ha già accumulato oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre il singolo si trova (per il momento) saldamente sulla vetta della Top 200 di Spotify.