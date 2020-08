Stephenie Meyer scriverà altri due libri di “Twilight”

Più di un milione di copie in una settimana, decisamente il mondo ha ancora voglia di leggere le vicissitudini di della banda di vampiri (e non) di “Twilight”. A confermarlo sono le vendite, inattese, del nuovo libro della saga, “Midnight Sun”, scritto da Stephenie Mayer dopo un silenzio durato 12 anni.

Più che una nuova storia, il nuovo volume, è una nuova versione di quella che già conosciamo non dal punto di vista di Bella ma di quello dell'amante e vampiro Edward. «Sono numeri da togliere il fiato», ha confermato la responsabile della casa editrice Little, Brown Books for Young Readers, Megan Tingley. Un successo che ha portato Mayer a confermare che sì, scriverà ancora e non uno ma due nuovi libri.

L'autrice era tornata a scrivere dopo che una bozza del libro era finita sul web: «Non sono ancora sicura di come sia successo, penso che non ci fossero cattive intenzioni», aveva dichiarato ad agosto al New York Times, «avevo distribuito alcune stampate dalle bozze per avere dei pareri, è probabile che qualcuno le abbia semplicemente copiate... Inizialmente ero molto spaventata, pensavo che qualcuno fosse entrato nel mio computer».