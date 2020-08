«Grey's Anatomy onorerà le vittime del Covid e chi lavorava in prima linea»

LOS ANGELES - Non si sta ancora girando ma le idee per la nuova (e 17esima) stagione del popolare show "Grey's Anatomy" sono già al loro posto.

A garantirlo è l'attore Giacomo Gianniotti (che interpreta il Dr. Andrew DeLuca) intervistato dal portale Toofab: «Quando riprenderemo a lavorare, tutto sarà fatto seguendo le norme di sicurezza. A porteremo con noi le nostre sensazioni legate al lockdown e al virus».

«La stagione sarà ambientata all'incirca dopo un mese e mezzo dall'inizio della pandemia», spiega il 31enne, «come personaggi conosciamo la malattia, il protocollo, sappiamo che la malattia è molto infettiva e stiamo iniziando a venirci a patti»

La volontà è anche quella di raccontare storie verosimili e, attraverso di esse fornire un ritratto dell'emergenza negli States: «Parleremo delle difficoltà degli ospedali, la mancanza di mascherine e lo scarso supporto delle autorità governative. Non vediamo l'ora di poter raccontare queste storie, far sentire la voce di quei dottori e quegli infermieri che erano - e sono - in prima linea, così come le storie delle vittime e delle loro famiglie».