La protagonista di "Audrie & Daisy" si è tolta la vita

LOS ANGELES - Daisy Coleman, la protagonista del documentario di Netflix "Audrie & Daisy", si è tolta la vita. A comunicarlo via social è stata la madre della 23enne.

«Mia figlia Catherine Daisy Coleman si è suicidata stanotte. Se avete visto post o messaggi folli è stato perché ho chiamato la polizia per fare un controllo. Era la mia migliore amica e una figlia incredibile. Penso che abbia immaginato che io potessi vivere senza di lei. Ma non ci riesco. Vorrei avermi fatto carico del suo dolore. Non si è mai ripresa da ciò che quei ragazzi le hanno fatto e non è giusto. La mia bambina se n'è andata».

Coleman, al momento della violenza avvenuta a Maryville in Montana nel gennaio 2012, aveva solamente 14 anni. Nessuno è mai stato punito per quella aggressione e inoltre la giovane è stata ripetutamente bullizzata e molestata, sia a scuola che via social.

Netflix descrive "Audrie & Daisy" come «uno scottante dramma basato sulla storia vera di due ragazze minorenni filmate mentre subivano violenze sessuali. Il film illustra le ripercussioni della diffusione di tali video su famiglie, amici, ambienti scolastici e comunità». Presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival del 2016 e realizzato dagli acclamati cineasti Bonni Cohen e Jon Shenk ("The Island President", "The Rape of Europa"), "Audrie & Daisy" «ritrae con occhio critico gli adolescenti americani nel loro passaggio all'età adulta, in un mondo dove il bullismo rampante sui social media sfugge pericolosamente a ogni controllo».

Audrie Pott, l'altra protagonista del documentario, si è suicidata dieci giorni dopo essere stata violentata a Saratoga, in California. Era il settembre 2012.