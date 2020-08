E in vacanza in Svizzera c'è pure Robbie Williams

BERNA - Il cantante britannico Robbie Williams si trova in questi giorni in vacanza in Svizzera con la compagna Aya Field Williams. Lo svelano una serie di post su Instagram dalla stessa attrice 41enne.

Secondo quanto riportato da 20 Minuten i due - in compagnia dei figli - si troverebbero nell'Oberland Bernese, e per la precisione a Lauterbrunnen (BE) come dimostra la riconoscibilissima cascata pubblicata in una story.

In un altro scatto, postato proprio oggi, lo si vede sul lungolago, con tanto di mascherina. Qualcuno, però, fra i commenti lo punzecchia: «E dai Robby, dai il buon esempio e mettila bene quella mascherina!». Entusiasti, invece, i fan elvetici: «Spero che vi troverete bene nel nostro paese».