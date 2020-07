È morto Alan Parker

LONDRA - Il mondo del cinema piange la scomparsa del regista Alan Parker. Aveva 76 anni.

Malato da lungo tempo, aveva firmato la sua ultima regia nel 2003 con "The Life of David Gale" ma era celebre per titoli come "Saranno famosi", "Fuga di mezzanotte", "Pink Floyd The Wall", "Evita" e "Mississippi Burning - Le radici dell'odio".

Due volte nominato all'Oscar, non vinse mai la prestigiosa statuetta ma negli anni ha ottenuto svariati riconoscimenti ed era stato insignito del titolo di "Sir" dalla regina Elisabetta.