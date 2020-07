Niente red carpet né palco: gli Emmy Awards 2020 saranno online

LOS ANGELES - Altra rivoluzione nel mondo artistico: la cerimonia degli Emmy Awards si svolgerà esclusivamente in formato virtuale. Non solo: i premi non verranno ritirati sul palco, ma saranno consegnati direttamente a casa degli attori. La situazione straordinaria è dovuta ancora una volta alla pandemia.

Variety ha riportato la lettera firmata dai produttori e dal presentatore Jimmy Kimmel, e inviata agli attori: «Non vi chiederemo di venire al Microsoft Theatre di Los Angeles il 20 settembre. Questa volta, ci sarà ancora la più grande serata del settore televisivo... Ma verremo noi da voi!». In pratica la cerimonia entrerà concretamente nelle case dei candidati e premiati (o in un'altra location scelta dagli ospiti).

Niente red carpet, dunque. Anche se la lettera fornisce qualche consiglio per l'outfit da scegliere: «Il nostro tema informale è ‘vestiti come capita, ma fai uno sforzo!’. Se vuoi vestire in modo elegante va benissimo, se sei nel Regno Unito e sono le 3 del mattino magari vuoi stare nel tuo pigiama migliore e stare a letto». E i produttori rassicurano: «Vi faremo apparire favolosi».