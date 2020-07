Quella tiara nuziale non generò discordia

LONDRA - In molti l'avevano additata come primo (e premonitore) screzio fra Meghan e la Regina, ma in realtà pare che non lo fosse. La tiara, appartenuta alla regina Maria, indossata durante le nozze in realtà aveva ottenuto il nullaosta (entusiasta) di Elisabetta.

Lo sostiene un estratto pubblicato da People del libro “Finding Freedom”, dedicato a Harry e Meghan e scritto da una coppia di giornalisti che conoscono bene l'ambiente di Palazzo.

Secondo la pubblicazione, che però non è in nessun modo avallata dal Buckingham Palace, a non essere d'accordo sul look fu piuttosto la stylist di Sua Maestà, Angela Kelly.

Con lei Harry avrebbe litigato parecchio per poter ottenere la coroncina.