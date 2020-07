Secondo round per Eminem & Riri? Il sogno è durato poco

LOS ANGELES - Si è spento (o meglio, è stato spento) velocemente il sogno dei fan di rivedere Eminem e Rihanna dare un seguito alla loro “Love The Way You Lie”, duetto che conquistò le classifiche nell’ormai lontano 2010.

La scintilla che ha appiccato l’incendio in rete è partita da un criptico post comparso sulla pagina Instagram del Burn It Down Group, compagnia che si è occupata in passato del marketing legato alla Shady Records. E lo stesso gruppo nelle scorse ore ha troncato gli entusiasmi, pubblicando una breve dichiarazione indirizzata a «tutti gli STAN».

«Ragazzi, la vostra passione è incredibile. Ma se fate un poco di ricerca scoprirete che in questo periodo di sei anni fa eravamo impegnati nella promozione del Monster Tour. Stavamo solo rivivendo quei bei momenti. Ma grazie ancora per aver dimostrato quanto potere hanno le persone. Voi, ragazzi e ragazze, avete mandato in tilt internet. Vi rendo onore, ma purtroppo non c’è nulla qua», si legge nel commento, accompagnato all’hashtag #TrustUs; ossia «credeteci».