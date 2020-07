Musk: «Quando il bambino crescerà avrò un ruolo più importante»

NEW YORK - Dopo essere balzato agli onori della cronaca per la scelta del nome del figlio, X AE A-Xii, Elon Musk ha parlato del suo rapporto con il nuovo arrivato.

«A questa età i bambini mangiano e fanno la popò tutto il tempo. In questo momento non c'è molto che possa fare» ha dichiarato in un'intervista al New York Times.

Il fondatore di Tesla ha però speso belle parole per la compagna e cantante Grimes, che ha definito «davvero speciale».

«In questo momento lei ricopre un ruolo più grande. Quando il piccolo crescerà ci sarà più posto anche per me» ha aggiunto Musk.