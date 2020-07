È morto Peter Green, co-fondatore dei Fleetwood Mac

NEW YORK - Peter Green, co-fondatore dei Fleetwood Mac, è morto nel sonno a 73 anni. Lo ha annunciato un legale della famiglia senza fornire ulteriori dettagli.

Nativo di Londra e classe 1946, Green era considerato uno dei migliori chitarristi blues degli anni Sessanta al punto che una volta B.B. King disse di lui che era l'unico in grado di dargli i brividi.

Nel 1967, dopo una breve esperienza nei Peter B's Looners nel 1966, quando ancora poco più che adolescente ebbe l'occasione di sostituire Eric Clapton nei John Mayall & the Bluesbreakers, decise di fondare una sua band, i Fleetwood Mac assieme con il percussionista Mick Fleetwood.

Con la band cominciò a scrivere e incidere brani quali Albatross, The Green Manalishi o Black Magic Woman, canzone diventata indimenticabile grazie all'interpretazione di Carlos Santana nel 1970. Tuttavia, anche se un grande cantautore e chitarrista, Green non seppe gestire il grande successo arrivato all'improvviso e probabilmente schiacciato dal peso di quello stesso successo cominciò a fare uso massiccio di LSD, fino ad accusare seri problemi psichici.

Nel 1971 fu costretto ad abbandonare i Fleetwood Mac con i quali successivamente continuò a collaborare solo in maniera occasionale. Sempre perseguitato dalla schizofrenia e dopo aver minacciato di saltare dalla finestra dell'ufficio del suo manager nel 1977 fu costretto a un ricovero in un ospedale psichiatrico. Anche dopo anni in una intervista del 2017 Mick Fleetwood disse che a Green spettava il merito principale per il successo della band.

Green è stato tra gli otto membri della band, con Fleetwood, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, John McVie, Christine McVie, Danny Kirwan e Jeremy Spencer, a essere stato indotto nella Rock & Roll Hall of Fame nel 1998. La notizia della sua morte segue di qualche giorno l'annuncio dei Fleetwood Mac di pubblicare un cofanetto di vecchi successi per documentare i primi anni della band tra il 1969 e il 1974.