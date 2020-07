L'episodio bipolare di Kanye West non finirà su "Al passo con i Kardashian".

LOS ANGELES - Gli spettatori di "Al passo con i Kardashian" non vedranno nessuna immagine dell'attuale episodio bipolare di Kanye West.

Il reality della famiglia ha in genere mostrato i momenti positivi come quelli negativi, ma questa volta l'ordine di escludere la delicata situazione che sta vivendo il rapper è arrivato direttamente da Kim Kardashian, come riferisce Tmz che cita fonti della produzione.

Le riprese di "Al passo con i Kardashian" sono ripartite da poco tempo, dopo la pausa forzata dovuta al lockdown. Kim prende i problemi mentali del marito molto sul serio, aggiunge il sito di gossip, e non vuole in nessun modo che vengano usati per fare audience. Lo stesso vale per i figli della coppia. Lo show, quindi, sarà incentrato sugli altri membri della famiglia più televisivamente famosa d'America.