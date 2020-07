Bar Refaeli, condanna e maxi-multa

TEL AVIV - La top model Bar Refaeli è stata giudicata colpevole di evasione fiscale, assieme alla madre Tzipi. La sentenza è stata pronunciata ieri dal tribunale distrettuale di Tel Aviv.

Entrambe hanno sottoscritto un patteggiamento, che dovrà però essere ratificato dal tribunale. Una sentenza definitiva è attesa per l'8 settembre.

L'accordo prevede che i nove mesi di carcere ai quali Bar Refaeli è stata condannata siano commutati in un periodo di servizi socialmente utili della stessa durata. La madre dovrà invece scontare 16 mesi di carcere. Entrambe dovranno pagare una multa di 2,5 milioni di shekel (circa 680mila franchi svizzeri).

Bar Refaeli ha ammesso di non aver dichiarato per alcuni anni le sue entrate globali, affermando di aver passato la maggior parte del tempo all'estero. I suoi legali hanno ribadito in aula che l'evasione fiscale da lei commessa non è stata intenzionale.

