Dall'abito alla tiara, gli omaggi di Beatrice alla Regina

LONDRA - Il giorno dopo il matrimonio segreto tra la principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi, alcune foto sono state rese pubbliche.

La cerimonia si è svolta venerdì con pochissimi invitati, una ventina circa: si è trattato del primo Royal Wedding a porte chiuse da 235 anni, stando agli esperti. Colpa del coronavirus e soprattutto degli scandali che hanno investito il principe Andrea.

Dalle poche foto rese pubbliche si possono notare alcuni omaggi alla Regina Elisabetta, ovviamente presente tra gli invitati. A cominciare dall'abito in avorio, prestatole dalla nonna. La Regina lo aveva indossato a Roma nel 1961, e nel 1962 per la première di Lawrence d'Arabia. Si tratta di un abito firmato da Norman Hartnell (lo stesso che disegnò l'abito per il matrimonio e l'incoronazione della Regina), poi adattato per Beatrice dalla stylist della casa reale Angela Kelly.

Anche la tiara è stata fornita direttamente dalla regina, che la indossò proprio durante il suo matrimonio, nel lontano 20 novembre del 1947.

Keystone