Nel 2021 il nuovo album di Vasco

RIMINI - «Visto che non si possono fare i concerti, cos’altro potevo fare?». È con queste parole che Vasco Rossi ha svelato l'uscita di un nuovo album, prevista nel 2021. E lo ha fatto nell'intervista rilasciata a Luca Valtorta per l’inserto "Robinson" di La Repubblica.

Vasco si trova attualmente a Rimini, dove sta passando le vacanze. Vacanze "alternative", perché il posto in cui solitamente si reca in Puglia è chiuso. Il Covid-19, oltre a cancellare il suo tour, ha colpito anche lo stabilimento balneare pugliese.

Ma da Rimini, suo "quartier generale", il rocker di Zocca lancia la bomba: «Ebbene sì, lo annuncio ufficialmente dalle pagine di Robinson. Sono qui per buttare giù le idee per un nuovo album. Evviva! Visto che non si possono fare i concerti, cos’altro potevo fare?».

Vasco non si sbilancia e non svela «quanti pezzi ci saranno», però rivela che proprio in questo momento sta scrivendo un pezzo «che credo farà piacere a quelli che mi seguono».

E se a Rimini Vasco "passerà tutti i lunedì", tra passeggiate nella natura, social e autografi ai fan, per il nuovo album c'è solo da aspettare. Parte il conto alla rovescia.