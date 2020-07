È morto Ennio Morricone

ROMA - È spirato alle prime ore di questa mattina, a Roma, il premio Oscar Ennio Morricone.

Il grande musicista e compositore aveva lavorato a oltre 500 pellicole diverse delle quali vere e proprie pietre miliari della storia del cinema.

Dall'iconica "Per un pugno di dollari", con la quale ha creato l'immaginario sonoro dei film western, passando per l'indimenticabile motivo di "C'era una volta in America" fino a "Nuovo cinema Paradiso" e le recenti collaborazioni con Tarantino, con il quale ha vinto l'Oscar per "The Hateful Eight" nel 2016.

Morricone, che aveva 91 anni, era stato recentemente ricoverato dopo una caduta che gli aveva causato la rottura del femore. A darne notizia per primo, su Twitter, Clemente Mimun poi ripreso dal caporedattore dell'Ansa, Gianni Pettinelli.

«Ha conservato sino all'ultimo piena lucidità e grande dignità ha salutato l'amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stato accanto fino all'estremo respiro», ha comunicato ai media la famiglia.

I funerali si terranno in forma privata «nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza».