Boss Doms "lascia" Achille Lauro

ROMA - Quando si parla di Achille Lauro è difficile non pensare anche a Boss Doms. Ora però i due hanno intrapreso strade separate, come ha confermato lo stesso Edoardo Manozzi (nome vero di Boss Doms) a Rolling Stone. L'annuncio è arrivato ieri, data dell'uscita del suo primo singolo intitolato "I want more".

«Da troppo tempo avevo lasciato da parte le mie ispirazioni» ha dichiarato l'artista al giornale. «Come spalla, chitarrista e produttore, il mio compito era far risplendere lui, come avevo fatto con Gemitaiz, Emis Killa o Anna Tatangelo» ha risposto quando gli è stato chiesto se non si fosse mai sentito oscurato dalla personalità di Achille Lauro.

I due amici di avventure (i due hanno anche partecipato insieme a "Pechino Express") tuttavia non si sono detti addio: «Per ora le strade ci dividono, ma ci amiamo. Per gli ultimi due pezzi gli ho dato consigli, ma non ero presente in studio 24 ore su 24 come prima».

«La visione è di far diventare pop ciò che oggi è normalmente considerato underground» ha dichiarato invece per quanto riguarda il suo nuovo percorso. «Non è la strada più semplice, avrei potuto produrre pop a raffica e mi sarei già comprato dieci Rolex, però non è quello che volevo. Il messaggio che voglio lanciare è di perseveranza e passione, di credere alle proprie idee» ha aggiunto.