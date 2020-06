I prodotti di bellezza di Kim Kardashian sono stati valutati a un miliardo di dollari

LOS ANGELES - Coty Inc, una delle più grandi aziende di profumeria del mondo, ha deciso di puntare forte su Kim Kardashian.

O meglio, sul brand di prodotti di bellezza a suo nome. Tmz riferisce che l'azienda ha sborsato 200 milioni di dollari per una quota del 20% del business gestito dalla star televisiva. Il che, conti alla mano, significa che i prodotti con il marchio della signora West (profumi, cosmetici e così via) sono stati stimati a un valore di un miliardo di dollari.

Il sito di gossip statunitense spiega che quella di Coty è una partnership a lungo termine, finalizzata al lancio di prodotti in nuove categorie e all'espansione su scala mondiale grazie alla popolarità che Kardashian può vantare in ogni angolo del pianeta. «Questa relazione mi permetterà di focalizzarmi sugli elementi creativi che mi appassionano e di beneficiare delle incredibili risorse di Coty, per lanciare i miei prodotti in tutto il mondo».

Per Coty è la seconda partnership chiusa con un membro della famiglia Kardashian-Jenner: prima di questo accordo (al quale, pare, le parti hanno lavorato per mesi) c'era stato quello multi-milionario con Kylie Jenner.