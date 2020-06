Michael Keaton sarà Batman, ancora una volta?

LOS ANGELES - Michael Keaton potrebbe tornare a vestire il costume di Batman.

Non per un film nel quale l'Uomo Pipistrello sarà diretto protagonista, ma per "The Flash". Lo afferma TheWrap. L'attore 68enne, che è stato due volte Batman nei film diretti da Tim Burton 30 anni fa, sarebbe in trattative con la produzione per riprendere il celebre ruolo.

Il tutto mentre un altro film sul supereroe della DC Comics è in cantiere, "The Batman" con Robert Pattinson. Ma vicende e trame non dovrebbero minimamente incrociarsi, sostengono dal sito statunitense.

Il progetto "The Flash" è nelle mani di Andy Muschietti, l'autore dei remake di "It". È presto per sapere se davvero Keaton tornerà al personaggio che ha segnato buona parte della sua carriera: l'uscita nelle sale di "The Flash" non è prevista prima del luglio 2022.