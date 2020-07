Libri, film, e imprese: i nuovi progetti di Bear Grylls

DONAGHADEE - C'è stato un lasso di tempo, qualche anno fa, in cui l'esperto britannico di sopravvivenza Bear Grylls era perennemente presente sui nostri teleschermi, tenendoci sulle spine con i suoi avventurosi programmi.

Ultimamente, non se ne sente più tanto parlare, e i fan hanno notato la sua assenza dai riflettori. Così, gli appassionati hanno iniziato a chiedersi che fine abbia fatto: dal mostrarci come sopravvivere alle giungle, ai deserti, e ai ghiacciai più insidiosi della terra, a cosa è passato ora Bear?

A quanto pare, come conferma il portale Cheatsheet, Micheal Edward Grylls (il suo vero nome) sta portando avanti diversi progetti, rimanendo sempre fedele al suo spirito avventuroso.

Negli ultimi anni, oltre a essersi dedicato alla serie interattiva su Netflix chiamata You vs. Wild, e a qualche tutorial sulle sue pagine social, si è dato a carta e penna. Ha infatti realizzato una serie di libri per bambini, intitolata "Mission Survival", e anche alcuni thriller rivolti a un pubblico adulto.

Inoltre, ciò che sottolinea ancor più la passione del britannico è il fatto di aver fondato una "Survival Academy", grazie alla quale addestra aspiranti survivalisti nell'arte della sopravvivenza. In una delle poche dichiarazioni ai media, Bear ha comunque detto che il progetto che più lo entusiasma in questo momento è BecomingX.

BecomingX è un'impresa sociale educativa che mira a creare un mondo in cui «tutti possano realizzare il proprio potenziale», si legge sul sito ufficiale dell'impresa. L'obbiettivo è quello di aiutare le persone a costruire la fiducia e le competenze per avere successo. Per farlo, l'azienda ha realizzato diverse interviste, film e ha anche istituito una fondazione benefica.

In una delle poche interviste rilasciate ultimamente, Bear ha raccontato alla rivista britannica GQ: «Sento che sarei dovuto morire tante volte nel corso degli anni e questo mi ha donato un senso di gratitudine verso la vita». Ha anche ammesso che: «Ora che ho 45 anni mi fa male tutto. Ho tante cicatrici, tante vecchie ferite e a volte sono come un vecchio che si alza al mattino». «Comunque mantengo la disciplina, tengo alto il ritmo dello yoga e continuo ad andare avanti» ha concluso.

Infatti, Bear non molla, ed è probabile che lo rivedremo presto sulle pellicole: come ha riportato per la prima volta Andreas Wiseman di Deadline il 16 giugno, la casa di produzione di Grylls, The Natural Studios, sta lavorando con i produttori Ben Grass e Christophe Charlier per creare una versione contemporanea del Conte di Montecristo ("The Count Of Monte Cristo"), con l'obiettivo di iniziare le riprese nel 2021.

Inoltre, ad agosto uscirà su Amazon Prime Video una nuova serie di avventura con protagonista Bear, "The World's toughest race" (la gara più tosta al mondo), composta da 10 episodi e intrisa d'azione, in cui diversi team si sfideranno in una corsa insidiata dai pericoli di madre natura.

Con un patrimonio di 25 milioni di dollari, secondo Celebrity Net Worth, Grylls può permettersi di essere selettivo su quali progetti affrontare e come passare il suo tempo. E a quanto pare, ne spende molto in compagnia della sua famiglia, sulla sua isola di San Tudwal.