Beyoncé lancia "Black Parade" per l'estate

Una nuova canzone. In tema non solo con le proteste Usa, ma anche con l'importanza di questo giorno. Beyoncé non poteva scegliere momento migliore per lanciare la sua nuova "Black Parade". Si festeggia infatti oggi la fine della schiavitù negli Stati Uniti (Juneteenth).

Una canzone che parla di radici, dell'essere afroamericana e donna.

Beyoncé ha appoggiato pubblicamente le proteste dopo l'uccisione di George Floyd. Ora ecco una canzone che parla all'America tutta, mettendo subito le carte in tavola: "I’m going back to the South, I’m going back where my roots ain’t watered down" ("Sto tornando al Sud, sto tornando dove le mie radici non sono indebolite").

Nel presentare la sua "parata nera", Beyoncé ha lasciato un messaggio ai fan: «Buon Juneteenth. Essere neri è il tuo attivismo. L'eccellenza nera è una forma di protesta. La gioia nera è un tuo diritto. Spero che continueremo a condividere la nostra gioia e a festeggiarci l’un l’altro, anche nel mezzo della lotta. Per favore continuate a ricordarvi della vostra bellezza, della vostra forza e del vostro potere».