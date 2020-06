Meno male che dovevano sposarsi, Francesca e Harry si sono già mollati

LOS ANGELES - Una proposta di matrimonio in "diretta" Netflix quella fatta da Harry (Jowsey) a Francesca (Farago), stelle del reality "Too hot to handle", che non è andata a finire proprio benissimo. I due, infatti, si sono lasciati questo martedì.

A confermare la notizia è stata la stessa Francesca con un video parecchio intenso su YouTube di 5 minuti intitolato «La nostra rottura», in cui spiega che ha dire "basta" sarebbe stato proprio lui: «Con la storia a distanza non ce la faceva più», ha raccontato, «ovviamente ho il cuore a pezzi».

Una a Vancouver e l'altro a Los Angeles riuscivano a vedersi solo una volta ogni tanto: «Pensavo fosse solo un periodo complicato e che ce l'avremmo fatta. Pensavo che avremo davvero finito per sposarci».

Per lei il video è un appunto mentale, per fare chiarezza: «Lo faccio perché così me lo scrivo nella testa: “È finita” e non torneremo assieme», ribadisce la modella e socialite, «io ci ho provato, ma lui proprio no, e posso sopportare solo fino a un certo punto».