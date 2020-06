Il principe William sorprende con una telefonata mamma e figlio chiusi in casa da mesi

LONDRA - Il principe William dà il suo contributo per aiutare le famiglie britanniche più vulnerabili che si devono proteggere dal Covid-19. Il duca di Cambridge dalla sua casa nel Norfolk, Inghilterra orientale, ha chiamato a sorpresa una madre e suo figlio, Leanne e Kaydyn, che per tre mesi sono rimasti chiusi nella loro abitazione per difendersi dal coronavirus. Il bambino è infatti affetto da fibrosi cistica, una malattia che lo espone fortemente alle conseguenze di un contagio, e per questo i due hanno dovuto rispettare un rigido e lungo 'lockdown'.

Come racconta Leanne, in un programma della Bbc dedicato ai 2,2 milioni di persone che nel Regno a causa di patologie pregresse si devono proteggere più degli altri dal coronavirus, si è vista apparire l'erede al trono in una videochiamata ed è rimasta scioccata, coprendosi il volto con le mani per l'emozione.

Nel suo racconto la donna rivela che dopo il recente alleggerimento del lockdown ha potuto compiere qualche uscita con il figlio, due passeggiate in campagna per essere sempre al sicuro da eventuali contagi.