LONDRA - «L'industria della moda ha un ruolo enorme da svolgere nel movimento Black Lives Matter, e io posso essere migliore».

Lo ha dichiarato Victoria Beckham con un post su Instagram, nel quale invita i colleghi a compiere passi avanti nella lotta al razzismo e alla discriminazione. L'ex Spice Girl e imprenditrice ha detto di essere «davvero stufa di quanto il razzismo si sia profondamente radicato nella nostra società».

Quale compito può assolvere il mondo della moda? «Si comincia dalla rappresentanza, sia nelle nostre aziende che con i collaboratori esterni». Beckham aggiunge: «Ho sempre mirato all'inclusività, ma tutti abbiamo bisogno di guardarci dentro e di essere migliori». Nella sua compagnia era stato creato un gruppo di lavoro interno per far sì che tutti «ascoltassero a vicenda, discutessero dei problemi, identificassero pregiudizi inconsci».

La stilista non s'illude che le cose possano cambiare in un momento, ma «chiaramente non possiamo aspettare un altro giorno per cominciare».