I fan dei BTS raddoppiano la donazione della band: un altro milione per Black Lives Matter

SEUL - Se i BTS donano 1 milione di dollari a Black Lives Matter, i loro fan possono fare altrettanto. Gli ammiratori della band sudcoreana lo hanno dimostrato raccogliendo nel giro di un weekend la stessa cifra corrisposta dai loro idoli al movimento anti razzismo americano.

«Data la diversità del loro seguito (i BTS hanno un numero significativo di fan di colore o bietnici) e il grande desiderio di aiutare gli altri, non sorprende che l'Esercito abbia voluto sostenere il movimento», scrive sul suo sito One In An ARMY, il principale gruppo di riferimento dei seguaci della band, chiamati appunto "Army", "Esercito". Con l'hashtag #MatchAMillion, "eguaglia il milione", il gruppo ha raccolto 1 milione di dollari da sabato a domenica: «Stiamo con le persone di colore ovunque. La vostra voce merita di essere ascoltata», scrive One In An ARMY in un comunicato.

Sabato è stato reso noto che il gruppo kpop BTS aveva donato 1 milione di dollari a Black Lives Matter. Il movimento sta guidando le proteste per l'uccisione di George Floyd, avvenuta il 25 maggio scorso a Minneapolis. Il 46enne, fermato con il sospetto di aver tentato di utilizzare dei soldi falsi, è morto soffocato dopo che un agente di polizia lo ha tenuto a terra per più di 8 minuti premendogli un ginocchio sul collo. Era disarmato.