«Dove sei?». Il video di Dwayne "The Rock" Johnson e quelle parole per Trump

LOS ANGELES - Dwayne "The Rock" Johnson ha pubblicato su Twitter un appassionato video nel quale si rivolge (senza nominarlo) al presidente Donald Trump, accusandolo di aver mostrato mancanza di leadership nella gestione delle proteste seguite alla morte di George Floyd.

Il video, della durata di quasi otto minuti e mezzo, è stato visto più di un milione di volte. «Dove sei? Dove è il nostro leader?» chiede il divo. «Dov'è il nostro leader mentre il nostro paese è in ginocchio, implorante, supplicante, ferito, arrabbiato, frustrato, dolorante con le braccia alzate, che chiede solo di essere ascoltato?».

Johnson ripete a più riprese le parole «Dove sei?», invocando una leadership forte e compassionevole, un leader che sappia dire «Vi ascolto e avete la mia parola che farò tutto ciò in mio potere, finché avrò vita, fino al mio ultimo respiro, per creare il necessario cambiamento, per far diventare normale l'uguaglianza perché le vite dei neri contano», citando il nome del movimento "Black Lives Matter".

L'attore ed ex wrestler afferma inoltre che, in questo momento, è la comunità afroamericana ad aver bisogno di sostegno ma che «tutte le vite contano», "All Lives Matter". Allo stesso tempo Johnson lancia un appello: «Dobbiamo diventare i leader che stiamo cercando».