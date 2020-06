Carole Baskin alla fine ha davvero messo le mani sullo zoo di Joe Exotic

NEW YORK - Se la serie si è fermata (almeno per ora), nella vita reale le vicissitudini degli imprenditori con il pallino degli animali feroci continuano, eccome.

Così Carole Baskin, l'antagonista di Joe Exotic nella serie-fenomeno di Netflix "Tiger King", ha davvero ottenuto il controllo dello zoo dell'ex-rivale. O meglio, del terreno su cui esso è situato.

Lo ha deciso un tribunale Usa in merito alla causa intentata dall'ereditiera e animalista per diffamazione e violazione del copyright. Exotic, chi ha visto la serie se lo ricorderà, con la donna aveva una faida aperta e l'aveva più volte insultata e minacciata durante i suoi podcast.

Le aveva inoltre rubato il logo e il nome "Big Cat Rescue" per una serie di show itineranti. Aveva anche pianificato il di lei omicidio, tramite un killer prezzolato, e per questo (e altri motivi) è finito in carcere con una pena di 22 anni.

Lo Zoo in questione è attualmente è nelle mani del suo ex-socio di Exotic Jeff Lowe, che ha 120 giorni per spostarne i felini in un nuovo sito.