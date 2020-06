La regina Elisabetta ricompare per la prima volta dallo scoppio della pandemia

WINDSOR - La regina Elisabetta si è fatta vedere per la prima volta dallo scoppio dell'emergenza coronavirus. La sovrana britannica è stata fotografata mentre, nel fine settimana, cavalcava il suo pony Balmoral Fern nei giardini del Castello di Windsor, a ovest di Londra.

La monarca 94enne era stata vista per l'ultima volta il 19 marzo scorso, mentre veniva condotta in auto da Buckingham Palace alla sua residenza fuori città. A causa del pericolo di contagio, Elisabetta II si è messa in autoisolamento a Windsor insieme al marito Filippo, 98 anni, e a un ristretto gruppo di assistenti e domestici.

Come ricorda la BBC, la regina aveva cancellato tutti i suoi impegni pubblici il giorno prima di trasferirsi al castello nel Berkshire. Anziché incontrarlo settimanalmente come d'abitudine, in questi tempi di coronavirus Elisabetta II ha sentito ogni settimana il primo ministro, Boris Johnson, per telefono.

keystone-sda.ch (Steve Parsons)