Una mega festa da New York per David Guetta

NEW YORK - David Guetta ha deciso che questo sabato sera farà ballare tutti i suoi fan direttamente da un tetto di New York (la località rimarrà segreta fino all'ultimo). Il celebre dj ha infatti deciso di lanciare una serata / raccolta fondi in favore di associazioni legate alla lotta al coronavirus.

Ma il tutto avverrà sempre rispettando le regole per contenere la pandemia. David Guetta infatti darà la possibilità ai suoi fan di interagire direttamente su Zoom: «Avrò diversi schermi davanti a me, perché mi piace l'idea di suonare per le persone che posso vedere» ha dichiarato alla CNN.

«Tutto quello che posso fare è cercare di aiutare. È un momento molto difficile per tutti, e siamo tutti uguali di fronte a questa malattia».

L'evento "United At Home" verrà trasmesso in streaming su tutte le piattaforme del dj alle 19.00 ora locale. Non mancheranno i classici brani di Guetta, ma anche novità musicali.

Si tratta del secondo concerto / raccolta fondi lanciato dal dj. Con il primo evento, svoltosi a Miami, aveva raccolto ben 750'000 dollari.