Lili Reinhart e Cole Sprouse non stanno più insieme

LOS ANGELES - Cole Sprouse e Lili Reinhart non sono più una coppia. La voce gira da qualche settimana ma ora il magazine Usa Page Six, dopo aver interpellato una fonte vicina alle due star di "Riverdale", ne è sicuro.

«Si sono lasciati prima dello scoppio della pandemia e per questo hanno trascorso la quarantena separatamente. Restano buoni amici» assicura l'insider. La decisione di mantenere buoni rapporti è un sollievo anche per i produttori della serie tv che li vede come principali protagonisti. Lo show è stato infatti confermato fino alla quinta stagione, quindi Cole e Lili dovranno tornare a condividere il set non appena l'industria del cinema e quella della tv ripartiranno dopo il blocco causato dal coronavirus.