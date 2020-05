Megan Fox e Brian Austin Green si sono lasciati

LOS ANGELES - Megan Fox e Brian Austin Green hanno deciso di divorziare dopo quasi 10 anni di matrimonio.

La conferma è arrivata dall'attore nel corso del suo podcast personale, riferisce People. Commentando le foto di Fox insieme a Machine Gun Kelly circolate la scorsa settimana, il 46enne ha rivelato che i rapporti tra i due si sono raffreddati alla fine dello scorso anno, quando l'attrice e il rapper si sono recati all'estero per girare il film "Midnight in the Switchgrass".

Al ritorno in patria le cose non si erano sistemate e, dopo un paio di settimane di riflessione, tra i due c'è stato un chiarimento. Fox in sostanza ha affermato di aver tratto beneficio dallo stare sola. «Ero scioccato e rattristato ma non potevo prendermela con lei, perché era quello che sentiva in tutta onestà. Ne abbiamo parlato ancora un po' e abbiamo deciso di separarci per un po'... e così abbiamo fatto». Non ci sono stati tradimenti all'origine della rottura, ha precisato la star di "Beverly Hills 90210", e quella tra Kelly e Fox è solo una bella amicizia, le ha assicurato l'ormai ex moglie.

Fox e Green hanno tre figli: Noah Shannon di 7 anni, Bodhi Ransom di 6 e Journey River di 3. «Abbiamo avuto una relazione meravigliosa, l'amerò per sempre e so che anche lei mi amerà sempre».