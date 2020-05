Il nuovo record di parolacce nei film è di Jonah Hill

LOS ANGELES - Jonah Hill si è detto «onorato» di aver conquistato il record per il maggior numero di parolacce pronunciate nel corso dei film.

L'attore ha "festeggiato" condividendo l'articolo di TheWrap secondo cui le sue performance cinematografiche lo hanno portato a superare il precedente detentore del primato, Samuel L. Jackson.

Un record che non sarebbe stato possibile senza "The Wolf of Wall Street", il film di Martin Scorsese nel quale, secondo un'analisi del gruppo di ricerca Buzz Bingo, vengono pronunciate 715 imprecazioni nell'arco di tre ore. In buona parte da Hill, ma anche da Leonardo DiCaprio e dagli altri protagonisti. «Ci sono così tante persone da ringraziare» ha scritto il 36enne su Instagram, a partire proprio da Scorsese «per avermi spinto oltre il limite». E pure «il grande Samuel L. Jackson».

Secondo gli esperti di Buzz Bingo («Che team di scienziati lo ha elaborato?» ha scherzato Hill) nel corso della sua ancora giovane carriera il 36enne ha pronunciato 376 parolacce contro le 301 del 71enne Jackson. Il quale è stato superato anche da DiCaprio, visto che il protagonista di "The Wolf of Wall Street" impreca ben 332 volte in tutto il film.